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Службовці МАУ привласнили 10 млн грн аеропорту "Бориспіль"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Викрито злочинну схему службових осіб авіакомпанії МАУ, які заволоділи грошовими коштами аеропорту “Бориспіль” в розмірі понад 10 млн грн. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора Юрія Луценка Лариса Сарган, передає УНН.

За її словами, установлено, що "між ПрАТ “Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” та державним підприємством “Міжнародний аеропорт „Бориспіль“ укладено договір про спільну діяльність з технічного обслуговування та ремонту повітряних суден, яку здійснювали працівники МАУ в приміщеннях аеропорту”.

На різниці обсягу робіт державі завдано збитків на суму понад 10 мільйонів гривень, додала вона.

Сарган також відзначила, що прокуратурою Київської області спільно з працівниками ГУ КЗЕ СБУ проведено санкціоновані обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження.

"Наразі за процесуального керівництва місцевої прокуратури керуючому спільною діяльністю — колишньому віце-президенту авіакомпанії МАУ повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та в особливо великому розмірі) КК України.

На даний час вирішується питання про оголошення підозри іншим співучасникам злочину", - йдеться у повідомленні.

Вона також додала, що санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, четверо посадовців "Київтранспарксервіс" створили систему з отримання хабарів.

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