Служащие МАУ присвоили 10 млн грн аэропорта "Борисполь"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Разоблачена преступная схема должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн грн. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Юрия Луценко Лариса Сарган, передает УНН.
По ее словам, установлено, что "между ЧАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и государственным предприятием "Международный аэропорт "Борисполь" заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которую осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта".
На разнице объема работ государству нанесен ущерб на сумму более 10 миллионов гривен, добавила она.
Сарган также отметила, что прокуратурой Киевской области совместно с работниками ГУ КЗЭ СБУ проведено санкционированные обыски по местам жительства фигурантов уголовного производства.
"Сейчас под процессуальным руководством местной прокуратуры управляющему совместной деятельностью - бывшему вице-президенту авиакомпании МАУ сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц и в особо крупном размере) УК Украины.
В настоящее время решается вопрос об объявлении подозрения другим соучастникам преступления", - говорится в сообщении.
Она также добавила, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Напомним, четверо должностных лиц "Киевтранспарксервис" организовали систему по получению взяток.