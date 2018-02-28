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Суд вернул в государственную собственность "Гостиный двор"

Суд вернул в государственную собственность "Гостиный двор"

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. Киевский апелляционный хозяйственный суд поддержал принципиальную позицию прокуратуры города Киева и вернул государству здание "Гостиного двора", расположенного на Контрактовой площади в Киеве, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы столичной прокуратуры.

"На сегодняшний день постановлением Киевского апелляционного хозяйственного суда удовлетворена апелляционная жалоба прокуратуры в полном объеме. Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции и принял новое, которым расторг договор аренды и обязал частную структуру вернуть государству здание Гостиного двора", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры рассказали, что с 1994 года здание Гостиного двора площадью 9433 кв.м. находилась в аренде частной структуры - ОАО "Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие "Укрреставрация".

По условиям договора арендатор взял на себя полную ответственность за сохранение памятника архитектуры и содержание здания в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии.

Несмотря на это, региональным отделением Фонда госимущества по г.Киеву (РО ФГИУ по г.Киеву) неоднократно устанавливались факты существенного нарушения арендатором условий договора, в частности, ухудшение состояния объекта аренды, чем создана угроза разрушения памятника архитектуры "Гостиный двор".

Несмотря на это, РО ФГИУ по г.Киеву обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о расторжении договора аренды и обязательства вернуть имущество. Однако судом первой инстанции было отказано в удовлетворении иска.

С целью защиты интересов государства прокуратурой города Киева по собственной инициативе осуществлено вступление в рассмотрение этого дела и внесены апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции.

Как сообщал УНН, Гостиный двор, Национальный цирк и еще два объекта могут принять на баланс Киева.

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