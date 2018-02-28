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Суд повернув у державну власність "Гостинний двір"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Київський апеляційний господарський суд підтримав принципову позицію прокуратури міста Києва та повернув державі будівлю “Гостинного двору”, що розташована на Контрактовій площі у Києві, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби столичної прокуратури.

“На сьогодні постановою Київського апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу прокуратури в повному обсязі. Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції та прийняв нове, яким розірвав договір оренди та зобов’язав приватну структуру повернути державі будівлю Гостинного двору”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі прокуратури розповіли, що з 1994 року будівля Гостинного двору площею 9 433 кв.м. перебувала в оренді приватної структури — ПАТ “Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство “Укрреставрація”.

За умовами договору орендар взяв на себе повну відповідальність за збереження пам’ятки архітектури та утримання будівлі в належному санітарному, протипожежному і технічному стані.

Попри це, регіональним відділенням Фонду держмайна по м. Києву (РВ ФДМУ по м. Києву) неодноразово встановлювались факти істотного порушення орендарем умов договору, зокрема, погіршення стану об’єкту оренди, чим створено загрозу руйнації пам’ятки архітектури “Гостинний двір”.

Зважаючи на це, РВ ФДМУ по м. Києву звернулось до Господарського суду м. Києва з позовом про розірвання договору оренди та зобов’язання повернути майно. Однак судом першої інстанції було відмовлено в задоволені позову.
З метою захисту інтересів держави прокуратурою міста Києва за власною ініціативою здійснено вступ у розгляд цієї справи та внесено апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Як повідомляв УНН, Гостинний двір, Національний цирк та ще два об’єкти можуть прийняти на баланс Києва.

Українські Національні Новини

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