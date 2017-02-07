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Суд вернул апелляционную жалобу И.Умерова о следственных действиях в отношении его адвоката

Киев • УНН

 • 7580 просмотра

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Подконтрольный кремлю Верховный суд Крыма вернул заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерову апелляционную жалобу на постановление Киевского районного суда Симферополя от 13 декабря 2016 г., которым разрешены следственные действия в отношении адвоката Николая Полозова. Об этом И.Умеров сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Суд вернул апелляционную жалобу И.Умерова о следственных действиях в отношении его адвоката

"Верховный суд Крыма вернул мою апелляционную жалобу на постановление Киевского районного суда Симферополя от 13 декабря 2016 г., которым разрешены следственные действия в отношении адвоката Н.Полозова по моему уголовному делу. Не стали даже рассматривать. А рассмотрение апелляции самого Н.Полозова назначено на 14 февраля. Свидетель по делу не может быть адвокатом по этому же делу. Иллюзий не строим, но защищаться будем", - написал И.Умеров.

Как сообщал УНН, адвокат заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова Николай Полозов сообщил, что планирует подавать апелляцию на постановление подконтрольного Кремлю Киевского райсуда Симферополя о разрешении для следователя, который сможет допросить его в качестве свидетеля по делу его же подзащитного.

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