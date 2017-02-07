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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Суд повернув апеляційну скаргу І.Умерову про слідчі дії щодо його адвоката

Київ • УНН

 • 7580 перегляди

КИЇВ. 7 лютого. УНН. Підконтрольний кремлю Верховний суд Криму повернув заступнику голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерову апеляційну скаргу на постанову Київського районного суду Сімферополя від 13 грудня 2016 р, якою дозволено слідчі дії щодо адвоката Миколи Полозова. Про це І.Умеров повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Суд повернув апеляційну скаргу І.Умерову про слідчі дії щодо його адвоката

“Верховний суд Криму повернув мою апеляційну скаргу на постанову Київського районного суду м.Сімферополя від 13 грудня 2016 р, якою дозволено слідчі дії щодо адвоката М.Полозова по моїй кримінальній справі. Не стали навіть розглядати. А розгляд апеляції самого М.Полозова призначено на 14 лютого. Свідок у справі не може бути адвокатом у цій же справі. Ілюзій не будуємо, але захищатися будемо”, — написав І.Умеров.

Як повідомляв УНН, адвокат заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова Микола Полозов повідомив, що планує подавати апеляцію на постанову підконтрольного Кремлю Київського райсуду Сімферополя про дозвіл для слідчого, який зможе допитати його як свідка у справі його ж підзахисного.

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