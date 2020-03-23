Суд по MH17 сегодня проведет последнее в сезоне слушание

КИЕВ. 23 марта. УНН. Запланированное ранее заседание суда по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году состоится сегодня в 11:00 по Киеву, после чего Суд приостановит рассмотрение дела до 8 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного суда Гааги, передает УНН.