Суд по MH17 сегодня проведет последнее в сезоне слушание

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103275 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105929 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107897 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106644 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115884 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101483 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105788 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106758 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131660 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130492 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Суд по MH17 сегодня проведет последнее в сезоне слушание

Суд по MH17 сегодня проведет последнее в сезоне слушание

Киев  •  УНН

 • 21869 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Запланированное ранее заседание суда по делу о крушении пассажирского самолета рейса MH17 на Донбассе в 2014 году состоится сегодня в 11:00 по Киеву, после чего Суд приостановит рассмотрение дела до 8 июня. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного суда Гааги, передает УНН.

Так, сегодняшнее слушанье пройдёт без публики или прессы, в режиме онлайн. Заедание состоится в Судебном Комплексе Схипхол (JCS).

Как сообщают в пресс-службе, суд Гааги закрыт с 17 марта 2020 года в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса, дела не будут рассматриваться в суде до 6 апреля 2020 года. Однако ограниченное число дел будет по-прежнему рассматриваться в суде, как и планировалось – это касается и сегодняшнего заседания.

Сообщается, что родственники, пресса, общественность и другие заинтересованные стороны не смогут присутствовать сегодня на слушаниях. Стороны процесса будут присутствовать только в ограниченном количестве: один прокурор от обвинения и меньшее количество адвокатов, представляющих обвиняемого и родственников.

Планируется, что 23 марта суд вынесет свои решения по заявлениям и запросам, которые были представлены 9 и 10 марта.

После оглашения своих решений суд, как ожидается, приостановит рассмотрение дела до 8 июня 2020 года.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД РФ решило прокомментировать заявление Австралии о начале судебного процесса по делу MH17.

Также информировалось о том, что адвокат потерпевших по делу MH17 рассказал о роли Путина в судебном процессе.

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