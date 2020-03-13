МЗС РФ вирішило прокоментувати заяви Австралії щодо початку судового процесу у справі MH17

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Заяви офіційних осіб Австралії по початку суду в Нідерландах про катастрофу рейсу МН17 на сході України в 2014 році нібито “ставлять під питання відданість Канберри до встановлення істини”. Про це в п’ятницю заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

“Звернули увагу на спільну заяву прем’єр-міністра Австралії Скотта Моррісона і міністра закордонних справ цієї країни Маріс Пейн від 7 березня цього року в зв’язку з початком судового процесу в Нідерландах у справі МН17. У ній, зокрема, робиться спроба пов’язати консультації, що проходять між Австралією, Нідерландами і Росією, з твердженнями Гааги і Канберри про „відповідальності Росії як держави за її роль в катастрофі літака, що виконував рейс МН17“. Тим самим у аудиторії може створитися враження, що саме ця тема і є предметом тристоронніх консультацій, що не відповідає дійсності”, — заявила дипломат.

“Заяви офіційних осіб Австралії знову ставлять під сумнів сумлінність підходу Канберри до проведення вищезазначених консультацій і її прихильність встановленню істини”, — сказала Захарова.

Крім того, дипломат вирішила відзначити нібито такі, що “стали традиційними для австралійської сторони пересмикування фактів і прагнення підігнати реальність під уже сформовану в офіційній Канберрі “систему координат”. У цій “системі”, додала Захарова, “винні можуть бути просто „призначені“, а незручні для розслідування матеріали, в тому числі передані російською стороною в рамках виконання резолюції РБ ООН 2166, ігноруватися”.

Додамо, розклад слухань у справі MH17 можуть змінити через коронавірус.

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