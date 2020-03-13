МЗС РФ вирішило прокоментувати заяви Австралії щодо початку судового процесу у справі MH17

КИЇВ. 13 березня. УНН. Заяви офіційних осіб Австралії по початку суду в Нідерландах про катастрофу рейсу МН17 на сході України в 2014 році нібито “ставлять під питання відданість Канберри до встановлення істини”. Про це в п’ятницю заявила офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.