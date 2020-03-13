Розклад слухань у справі MH17 можуть змінити через коронавірус - заява суду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. На тлі ситуації з поширенням у світі коронавірусної інфекції, у засіданнях суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році можуть бути внесені зміни. Про це йдеться в повідомленні Гаазького суду, передає УНН.
"З огляду на ситуацію з коронавірусом, не пізніше 18 березня буде ухвалено рішення про те, чи буде другий блок слухань, починаючи з понеділка, 23 березня, йти відповідно до плану", - йдеться в повідомленні суду.
Нагадаємо, перше слухання у справі про катастрофу пасажирського літака MH17 почалося в Нідерландах в понеділок, 9 березня.
Як повідомляв УНН, 10 березня під час слухань було ухвалено рішення, що розгляд справи MH17 продовжать 23 березня після того, як суд розгляне заяви сторін звинувачення і захисту.
Додамо, у Нідерландах зафіксовано уже 614 пацієнтів з коронавірусом.