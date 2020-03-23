Суд по MH17 сьогодні проведе останнє в сезоні слухання

КИЇВ. 23 березня. УНН. Заплановане раніше засідання суду у справі про катастрофу пасажирського літака рейсу MH17 на Донбасі в 2014 році відбудеться сьогодні о 11:00 за Києвом, після чого Суд призупинить розгляд справи до 8 червня. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Окружного суду Гааги, передає УНН.