Суд планирует завтра допросить Ляшко по делу Ефремова

"На завтра у нас запланирован на 13:30 допрос свидетеля Ляшко Олега Валерьевича", - сказал председательствующий коллегии судей судья Александр Пелих.

В свою очередь прокурор Павел Кожуховский отметил: "Я надлежащим образом помощникам Ляшко Олега Валерьевича передал, что будет допрос. Я думаю, если бы он хотел не прибыть, то сообщил бы. Такой информации, что он не прибудет, у меня нет".

"Суд откладывает рассмотрение дела до завтра, до 13:30", - сказал председатель.

Стоит отметить, что во время сегодняшнего судебного заседания был допрошен один свидетель. Во время вопросов со стороны обвинения Ефремов обозвал одного из прокуроров "гоблином", поскольку тот, по его мнению, задавал вопросы, не относящиеся к сути дела.

Напомним, Ефремов обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27 , ст.341 УК Украины.