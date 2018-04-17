Суд планує завтра допитати Ляшка у справі Єфремова
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Старобільський районний суд Луганської області завтра планує допитати народного депутата Олега Ляшка в статусі свідка у справі за обвинуваченням у держзраді колишнього голови парламентської фракції Партії регіонів Олександра Єфремова. Про це сьогодні оголосила колегія суддів, передає кореспондент УНН.
“На завтра у нас запланований на 13:30 допит свідка Ляшка Олега Валерійовича”, — сказав головуючий колегії суддів суддя Олександр Пелих.
У свою чергу прокурор Павло Кожухівський зазначив: “Я належним чином через помічникам Ляшка Олега Валерійовича передав, що буде допит. Я думаю, якщо він хотів не прибути, то повідомив би. Такої інформації, що він не прибуде, у мене немає”.
“Суд відкладає розгляд справи до завтра, до 13:30”, — сказав головуючий.
Варто зазначити, що під час сьогоднішнього судового засідання був допитаний один свідок. Під час запитань з боку сторони обвинувачення Єфремов обізвав одного з прокурорів “гобліном”, оскільки той, на його думку, ставив запитання, які не стосуються суті справи.
Нагадаємо, Єфремов обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.110, ч.1 ст.111, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.27, ст.341, ч.5 ст.27, ст.341 КК України.