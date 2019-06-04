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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 11105 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 109321 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144152 просмотра

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Актуальное
Суд перенес заседание по делу Каськива

Суд перенес заседание по делу Каськива

Киев  •  УНН

 • 9186 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. Шевченковской районный суд Киева сегодня перенес заседание по делу экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива о присвоении бюджетных средств в размере более 7,4 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня заседания (по делу экс-руководителя Госинвестпроекта Владислава Каськива - ред.) не состоялось. Потому что судья находилась в совещательной комнате по другому делу. Следующее судебное заседание назначено на 24 июня в 11:30", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, апелляционный суд Киева направил уголовное производство в отношении бывшего председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины Владислава Каськива в Шевченковский районный суд Киева.

Как сообщал УНН, в ночь на 1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали в Украину из Панамы.

Каськива подозревают в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст.191 УК Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах) и ч.2 ст.366 УК Украины (служебный подлог, что повлекло тяжкие последствия).

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