Суд переніс засідання у справі Каськіва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. Шевченківській районний суд Києва сьогодні переніс засідання у справі екс-керівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва щодо привласнення бюджетних коштів в розмірі понад 7,4 млн грн. Про це журналісту УНН повідомили в прес-службі суду.
"Сьогодні засідання (у справі екс-керівника Держінвестпроекту Владислава Каськіва – ред.) не відбулося. Тому що суддя перебувала у нарадчій кімнаті по іншій справі. Наступне судове засідання призначене на 24 червня о 11:30", - повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, апеляційний суд Києва направив кримінальне провадження щодо колишнього голови Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України Владислава Каськіва до Шевченківського районного суду Києва.
Як повідомляв УНН, у ніч на 1 листопада 2017 року Каськіва екстрадували до України з Панами.
Каськіва підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених за ч.5 ст.191 КК України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) та ч.2 ст.366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).