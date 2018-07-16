Суд перенес рассмотрение дела Януковича на завтра

"Перерыв до завтра. (Заседание - ред.) на 10:00", - сообщил председатель.

По словам судьи, суд предоставляет последнюю возможность прибыть обвиняемому и свидетелям Азарову, Клюеву, Якименко, Лебедеву, Ярощуку для допроса, в том числе, путем видеоконференцсвязи.

Напомним, 26 июня суд по делу государственной измены Януковича допросил в качестве свидетеля Анну Герман.

Отметим, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.