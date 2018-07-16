Суд переніс розгляд справи Януковича на завтра

“Перерва до завтра. (Засідання - ред.) на 10 годину”, — повідомив головуючий.

За словами судді, суд надає останню можливість прибути обвинуваченому та свідкам: Азарову, Клюєву, Якименку, Лєбєдєву, Ярощукові для допиту, в тому числі, шляхом відеоконференцзв’язку.

Нагадаємо, 26 червня суд у справі державної зради В.Януковича допитав як свідка Ганну Герман.

Зазначимо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив підозру у відеорежимі екс-президенту України Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.