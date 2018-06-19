Суд перенес рассмотрение дела о покушении на Окуеву и Осмаева на 6 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного производства о покушении на убийство добровольцев Амины Окуевой и Адама Осмаева на 6 июля 2018 года. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец, передает УНН.
Пресс-секретарь рассказала, что сегодня суд утвердил порядок исследования доказательств и решил на этом же заседании допросить потерпевших.
"Неожиданно для всех присутствующих адвокат обвиняемого оказался не готов к допросу и попросил суд о перерыве. Суд присяжных, посовещавшись на месте, удовлетворил ходатайство и перенес заседание, чтобы дать адвокату время на подготовку", - отметила она.
Максимець добавила, что заседание суда перенесено на 6 июля этого года.
Напомним, 1 июня в перестрелке на Подоле в Киеве пострадал муж пресс-офицера Международного добровольческого батальона имени Дудаева Амины Окуевой Адам Осмаев, которого подозревали в организации покушения на жизнь президента России Владимира Путина.
Нардеп Игорь Мосийчук сообщал, что человек, который пытался убить Осмаева, оказался личным киллером лидера Чечни Рамзана Кадыроваа - Артур Дениссултанов-Курмакаев.