Суд переніс розгляд справи щодо замаху на Окуєву й Осмаєва на 6 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Подільський районний суд Києва переніс розгляд кримінального провадження щодо замаху на вбивство добровольців Аміну Окуєву та Адама Осмаєва на 6 липня 2018 року. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар столичної прокуратури Надія Максимець, передає УНН.
Прес-секретар розповіла, що сьогодні суд затвердив порядок дослідження доказів та вирішив на цьому ж засіданні допитати потерпілих.
“Неочікувано для всіх присутніх адвокат обвинуваченого виявився не готовим до допиту та попросив суд про перерву. Суд присяжних, порадившись на місці, задовольнив клопотання та переніс засідання, щоб дати адвокату час на підготовку”, — зазначила воно.
Максимець додала, що засідання суду перенесено на 6 липня цього року.
Нагадаємо, 1 червня в перестрілці на Подолі в Києві постраждав чоловік прес-офіцера Міжнародного добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої Адам Осмаєв, якого підозрювали в організації замаху на життя президента Росії Володимира Путіна.
Нардеп Ігор Мосійчук повідомляв, що чоловік, який намагався вбити Осмаєва, виявився особистим кілером лідера Чечні Рамзана Кадирова — Артур Деніссултанов-Курмакаєв.