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Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы относительно "минера" столичного моста Метро

Киев • УНН

 • 9531 просмотра

КИЕВ. 2 октября. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы относительно "минера" столичного моста Метро

"Суд перенес (рассмотрение апелляционной жалобы - ред.) из-за того, что не поступили материалы дела из суда первой инстанции", - сказали в пресс-службе.

Также в пресс-службе сообщили, что пока точной даты рассмотрения апелляционной жалобы нет.

Напомним, адвокат "минера" столичного моста Метро Алексея Белько подал апелляционную жалобу на решение суда о его аресте.

Как ранее сообщалось, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.

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