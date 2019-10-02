Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы относительно "минера" столичного моста Метро
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы относительно меры пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе Апелляционного суда.
"Суд перенес (рассмотрение апелляционной жалобы - ред.) из-за того, что не поступили материалы дела из суда первой инстанции", - сказали в пресс-службе.
Также в пресс-службе сообщили, что пока точной даты рассмотрения апелляционной жалобы нет.
Напомним, адвокат "минера" столичного моста Метро Алексея Белько подал апелляционную жалобу на решение суда о его аресте.
Как ранее сообщалось, Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения "минеру" столичного моста Метро Алексею Белько в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.
Как сообщал УНН, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 4 следователем Днепровского управления полиции сообщено о подозрении мужчине, который 18 сентября 2019 года совершил ложное сообщение о подготовке взрыва на столичном мосту Метро и совершал хулиганские действия.