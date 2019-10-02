Суд переніс розгляд апеляційної скарги щодо “мінера” столичного мосту Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційної скарги щодо запобіжного заходу “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі Апеляційного суду.
"Суд переніс (розгляд апеляційної скарги – ред.) через те, що не надійшли матеріали справи з суду першої інстанції", - сказали в пресслужбі.
Також у пресслужбі повідомили, що наразі точної дати розгляду апеляційної скарги не має .
Нагадаємо, адвокат “мінера” столичного мосту Метро Олексія Белька подав апеляційну скаргу на рішення суду щодо його арешту.
Як раніше повідомлялося, Дніпровський районний суд Києва обрав запобіжний захід “мінеру” столичного мосту Метро Олексію Бельку у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.
Як повідомляв УНН, за погодження Київської місцевої прокуратури № 4 слідчим Дніпровського управління поліції повідомлено про підозру чоловіку, який 18 вересня 2019 року здійснив неправдиве повідомлення про підготовку вибуху на столичному мосту Метро та вчиняв хуліганські дії.