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Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения митрополита УПЦ МП Павла на 21 апреля

Суд перенес рассмотрение апелляции на меру пресечения митрополита УПЦ МП Павла на 21 апреля

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд перенес на 21 апреля рассмотрение апелляционной жалобы на избрание меры пресечения экс-наместнику Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ (МП) Павлу. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.

Цитата

«(Перенес – ред.) на 21 апреля 12:00», - сказали в суде.

Дополнение

Адвокат экс-наместника Киево-Печерской Лавры, митрополита УПЦ (МП) Павла подал апелляционную жалобу на решение суда о применении к Павлу круглосуточного домашнего ареста.

Суд назначил митрополиту УПЦ МП Павлу меру пресечения - круглосуточный домашний арест на 60 дней с ношением электронного браслета.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении бывшему настоятелю Киево-Печерской Лавры, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Ему инкриминировали 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

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