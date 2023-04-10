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Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід митрополита УПЦ МП Павла на 21 квітня

Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід митрополита УПЦ МП Павла на 21 квітня

Київ • УНН

 • 606101 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. Київський апеляційний суд переніс на 21 квітня розгляд апеляційної скарги на обрання запобіжного заходу екснаміснику Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ (МП) Павлу. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.

Цитата

«(Переніс – ред.) на 21 квітня 12:00», - сказали в суді.

Доповнення

Адвокат екснамісника Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла подав апеляційну скаргу на рішення суду про застосування до Павла цілодобового домашнього арешту.

Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

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