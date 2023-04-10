Суд переніс розгляд апеляції на запобіжний захід митрополита УПЦ МП Павла на 21 квітня

Цитата

«(Переніс – ред.) на 21 квітня 12:00», - сказали в суді.

Доповнення

Адвокат екснамісника Києво-Печерської Лаври, митрополита УПЦ (МП) Павла подав апеляційну скаргу на рішення суду про застосування до Павла цілодобового домашнього арешту.

Суд призначив митрополиту УПЦ МП Павлу запобіжний захід - цілодобовий домашній арешт на 60 днів з носінням електронного браслета.

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому настоятелю Києво-Печерської Лаври, митрополиту УПЦ МП Павлу.

Йому інкримінували 1 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань) та ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).