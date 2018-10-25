Суд перенес на ноябрь рассмотрение иска Насирова о восстановлении в должности председателя ГФС

"В Окружном административном суде города Киева состоялось подготовительное заседание по иску Романа Насирова к Кабинету Министров Украины и Государственной фискальной службе Украины о возобновлении истца в должности Председателя ГФС ... Сейчас в подготовительном заседании объявлен перерыв до 28 ноября для предоставления времени представителям ответчиков подать возражения на ответ на отзыв, как это предусмотрено КАСУ", - говорится в сообщении.



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Как отметили в суде, во время заседания судом рассмотрено ходатайство истца и привлечено к делу письменных доказательств. Также было рассмотрено заявление народного депутата Украины Андрея Журжия о его вступлении в дело в качестве третьего лица и отказано в его удовлетворении.



Напомним, истец просит суд признать противоправным и незаконным Распоряжение Кабмина от 31 января 2018 "Об освобождении Насирова Р.М. от должности Председателя Государственной фискальной службы Украины", а также просит восстановить его в должности Председателя ДФС.



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Как сообщал УНН, в Шевченковском районном суде Киева 24 октября продолжилось зачитывание обвинительного акта по делу в отношении экс-главы ГФС Романа Насирова.



31 января 2018 Кабинет министров Украины освободил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекшее тяжкие последствия).