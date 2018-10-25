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Суд переніс на листопад розгляд позову Насірова про поновлення на посаді голови ДФС

Суд переніс на листопад розгляд позову Насірова про поновлення на посаді голови ДФС

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва переніс на листопад розгляд позову екс-голови ДФС Романа Насірова про поновлення його на посаді. Про це повідомляє прес-служба суду, передає УНН.

"В Окружному адміністративному суді міста Києва відбулося підготовче засідання у справі за позовом Романа Насірова до Кабінету Міністрів України та Державної фіскальної служби України щодо поновлення позивача на посаді Голови ДФС… Наразі у підготовчому засіданні оголошена перерва до 28 листопада для надання часу представникам відповідачів подати заперечення на відповідь на відзив, як це передбачено КАСУ", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначили у суді, під час засідання судом розглянуто клопотання позивача та залучено до справи письмові докази. Також було розглянуто заяву народного депутата України Андрія Журжія про його вступ у справу у якості третьої особи та відмовлено в її задоволенні.

Нагадаємо, позивач просить суд визнати протиправним та незаконним Розпорядження Кабміну від 31 січня 2018 року "Про звільнення Насірова Р.М. з посади Голови Державної фіскальної служби України", а також просить поновити його на посаді Голови ДФС.

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Як повідомляв УНН, у Шевченківському районному суді Києва 24 жовтня продовжилося зачитування обвинувального акту у справі щодо екс-голови ДФС Романа Насірова.

31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

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