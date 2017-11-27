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Розпочалось підготовче засідання у справі Насірова

Розпочалось підготовче засідання у справі Насірова

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Шевченківський районний суд Києва розпочав підготовче засідання з розгляду обвинувального акту щодо відстороненого голови ДФС Романа Насірова та керівника департаменту ДФС, передає кореспондент УНН.

У прокуратурі вважають, що голова Державної фіскальної служби України протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ “Фірма “Хас”, ТОВ “Карпатнадраінвест”, ТОВ “Надра Геоцентр”.

Ці рішення, уточнили у САП, були прийняті ним з порушенням визначеної законом процедури, а саме за відсутності належного обґрунтування та законних підстав, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді ненадходження обов’язкових платежів до державного бюджету у сумі понад 2 млрд грн.

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Як повідомляв УНН, 10 листопада САП передала до суду обвинувальний акт стосовно Насірова.
28 липня 2017 року САП завершила досудове розслідування за підозрою Р.Насірова і надала захисту матеріали провадження для ознайомлення.

Р.Насірову 2 березня вручили повідомлення про підозру. Він підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки).

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Солом’янський районний суд Києва обрав Р.Насірову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави, яку за нього внесла дружина.

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