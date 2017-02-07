Суд перенес апелляцию в отношении первого заместителя городского головы Ужгорода из-за отказа защиты

$41.080.11
45.050.50
ukru
Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине
06:46 • 22950 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

7 апреля, 16:13 • 61729 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 125441 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 131210 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 140773 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 155287 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 165079 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 126162 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139758 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 190230 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+2°
6.5м/с
49%
Популярные новости

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 17356 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

8 апреля, 01:05 • 19401 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 17497 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 20105 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 14209 просмотра
публикации

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 22991 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 202848 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 257474 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 458516 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 409582 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Актуальные места

Соединенные Штаты

Украина

Китай

Харьков

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 32199 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 31633 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 46057 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 68082 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 75179 просмотра
Актуальное

Телеграмма

9К720 Искандер

Financial Times

Шахед-136

Калибр (семейство ракет)

Суд перенес апелляцию в отношении первого заместителя городского головы Ужгорода из-за отказа защиты

Киев • УНН

 • 7745 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Рассмотрение апелляционного иска прокуратуры Закарпатской области об изменении меры пресечения первому заместителю председателя Ужгородского городского совета Иштвану Цапу перенесли из-за отказа защиты, передает корреспондент УНН.

Суд перенес апелляцию в отношении первого заместителя городского головы Ужгорода из-за отказа защиты

В начале судебного заседания адвокат подозреваемого по ч. 3 ст. 368 УК чиновника горсовета подал суд заявление об отказе осуществлять защиту И. Цапа, который, в свою очередь, сообщил, что тоже прекращает сотрудничество с адвокатом.

Учитывая необходимость поиска нового защитника, суд принял решение перенести слушания на пятницу, 10 февраля.

В комментарии УНН И.Цап отметил, что причиной отказа от адвоката стал конфликт интересов, который возник прямо перед началом судебного заседания. Речь идет о разногласиях в видении осуществления защиты по делу.

Само заседание для подозреваемого и его адвоката стало неожиданностью, ведь, по словам И. Цапа, они узнали о нем из СМИ. Также первый заместитель городского головы Ужгорода сообщил, что он подал апелляцию на решение Ужгородского горрайонного суда о назначении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Я считаю такое решение необоснованным. По имеющимся доказательствам по делу в отношении меня максимально, что можно было назначить, это подписка о невыезде ", - добавил чиновник.

Как сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, прокуратура настаивает на назначении меры пресечения для первого заместителя городского головы Ужгорода И.Цапа в виде содержания под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 800 тыс. грн.

Как ранее сообщал УНН, апелляционный суд в Закарпатье увеличил сумму залога для подозреваемого во взяточничестве депутата горсовета .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаКриминал и ЧППроисшествия
Brent
$63.84
Bitcoin
$79,490.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.01
Золото
$3,018.15
Ethereum
$1,570.26