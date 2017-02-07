Суд перенес апелляцию в отношении первого заместителя городского головы Ужгорода из-за отказа защиты
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 7 февраля. УНН. Рассмотрение апелляционного иска прокуратуры Закарпатской области об изменении меры пресечения первому заместителю председателя Ужгородского городского совета Иштвану Цапу перенесли из-за отказа защиты, передает корреспондент УНН.
В начале судебного заседания адвокат подозреваемого по ч. 3 ст. 368 УК чиновника горсовета подал суд заявление об отказе осуществлять защиту И. Цапа, который, в свою очередь, сообщил, что тоже прекращает сотрудничество с адвокатом.
Учитывая необходимость поиска нового защитника, суд принял решение перенести слушания на пятницу, 10 февраля.
В комментарии УНН И.Цап отметил, что причиной отказа от адвоката стал конфликт интересов, который возник прямо перед началом судебного заседания. Речь идет о разногласиях в видении осуществления защиты по делу.
Само заседание для подозреваемого и его адвоката стало неожиданностью, ведь, по словам И. Цапа, они узнали о нем из СМИ. Также первый заместитель городского головы Ужгорода сообщил, что он подал апелляцию на решение Ужгородского горрайонного суда о назначении ему меры пресечения в виде домашнего ареста.
"Я считаю такое решение необоснованным. По имеющимся доказательствам по делу в отношении меня максимально, что можно было назначить, это подписка о невыезде ", - добавил чиновник.
Как сообщила УНН пресс-секретарь прокуратуры Закарпатской области Виктория Попович, прокуратура настаивает на назначении меры пресечения для первого заместителя городского головы Ужгорода И.Цапа в виде содержания под стражей в течение 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 800 тыс. грн.
Как ранее сообщал УНН, апелляционный суд в Закарпатье увеличил сумму залога для подозреваемого во взяточничестве депутата горсовета .