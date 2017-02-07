Суд переніс апеляцію щодо першого заступника міського голови Ужгорода через відмову захисту
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 7 лютого. УНН. Розгляд апеляційного позову прокуратури Закарпатської області щодо зміни запобіжного заходу першому заступнику голови Ужгородської міської ради Іштвану Цапу перенесли через відмову захисту, передає кореспондент УНН.
На початку судового засідання адвокат підозрюваного за ч. 3 ст. 368 ККУ посадовця міськради подав суду заяву про відмову здійснювати захист І. Цапа, який, у свою чергу, повідомив, що теж припиняє співпрацю з адвокатом.
Враховуючи необхідність пошуку нового захисника, суд ухвалив рішення перенести слухання на п'ятницю, 10 лютого.
У коментарі УНН І.Цап зазначив, що причиною відмови від адвоката став конфлікт інтересів, який виник прямо перед початком судового засідання. Йдеться про розбіжності у баченні здійснення захисту у справі.
Саме засідання для підозрюваного та його адвоката стало несподіванкою, адже, за словами І. Цапа, вони дізналися про нього зі ЗМІ. Також перший заступник міського голови Ужгорода повідомив, що він подав апеляцію на рішення Ужгородського міськрайонного суду щодо призначення йому запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.
“Я вважаю таке рішення необґрунтованим. За наявних доказів у справі щодо мене максимально, що можна було призначити, це підписка про невиїзд”, — додав посадовець.
Як повідомила УНН речниця прокуратури Закарпатської області Вікторія Попович, прокуратура наполягає на призначенні запобіжного заходу для першого заступника міського голови Ужгорода І.Цапа у вигляді тримання під вартою протягом 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 800 тис. грн.
Як раніше повідомляв УНН, апеляційний суд на Закарпатті збільшив суму застави для підозрюваного у хабарництві депутата міськради.