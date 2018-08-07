Суд перенес апелляцию на арест водителю Hummer, который сбил ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на арест водителю Hummer Кириллу Островскому, который насмерть сбил ребенка, из-за того, что судья не успел ознакомиться с материалами дела, передает корреспондент УНН.
Заседание должно состояться 30 августа этого года в 15:15.
"Из-за перераспределения между судьями перенесли слушание дела на 30.08.2018. На 15:15. Новый судья Виктор Глиняный должен ознакомиться с материалами дела", - сообщил секретарь суда.
Материалы дела поступили в апелляционный суд, после чего, согласно процедуре, происходит автоматическое распределение между судьями. Судья, избранный по автоматической системе, не успел ознакомиться с материалами дела.
Напомним, 26 июля Шевченковский районный суд Киева избрал арест для водителя Hummer Кирилла Островского, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в столице и пытался скрыться с места происшествия.
ДТП произошло на бульваре Леси Украинки 24 июля в 22:30. В результате ДТП погибла 10-летняя девочка.