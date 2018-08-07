Суд переніс апеляцію на арешт водію Hummer, який збив дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Апеляційний суд міста Києва переніс розгляд скарги на арешт водію Hummer Кирилу Островському, який на смерть збив дитину, через те, що суддя не встиг ознайомитися з матеріалами справи, передає кореспондент УНН.
Засідання має відбутися 30 серпня цього року о 15:15.
"Через перерозподіл між суддями перенесли слухання справи на 30.08.2018. На 15:15. Новий суддя Віктор Глиняний має ознайомитися з матеріалами справи", - повідомив секретар суду.
Матеріали справи надійшли до апеляційного суду, після чого, згідно з процедурою, відбувається автоматичний розподіл між суддями. Суддя, якого обрано за автоматичною системою, не встиг ознайомитися з матеріалами справи.
Нагадаємо, 26 липня Шевченківський районний суд Києва обрав арешт для водія Hummer Кирила Островського, який на смерть збив дівчинку на пішохідному переході у столиці та намагався втекти з місця пригоди.
ДТП сталася на бульварі Лесі Українки 24 липня в 22:30. Внаслідок ДТП загинула 10-річна дівчинка.