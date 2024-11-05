Суд Пенсильвании разрешил Маску разыгрывать среди избирателей по 1 млн долларов
Киев • УНН
Судья в Филадельфии отклонил попытку прокурора заблокировать выплаты Маска по $1 млн в день колеблющимся избирателям. Программа выплат будет действовать до президентских выборов 5 ноября.
В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, судья разрешил Илону Маску выплачивать по 1 миллион долларов в день жителям, колеблющимся за какого кандидата голосовать на президентских выборах 5 ноября. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Во время слушания в Филадельфии в понедельник, судья Анджело Фоглиетта отклонила попытку окружного прокурора штата Ларри Краснера заблокировать такие выплаты. Прокурор назвал программу незаконной лотереей с нечетко определенными правилами, что нарушает законы штата о защите прав потребителей.
Агентство утверждает, что такая раздача попадает в серую зону избирательного законодательства. Эксперты-юристы разделились во мнениях относительно того, может ли Маск нарушать федеральное законодательство, запрещая платить людям за регистрацию для участия в выборах.
По сообщениям СМИ, Министерство юстиции США предупредило "Американский коалиционный комитет" о том, что раздача денег может нарушить федеральный закон. Однако федеральные прокуроры не приняли никаких публичных мер.
Напомним
Маск полностью поддержал Трампа в его баллотировании на второй срок в Белом доме. Он пообещал раздавать по 1 миллиону долларов в день до дня выборов 5 ноября избирателям, которые подписали петицию его Коалиционного избирательного штаба в поддержку Первой и Второй поправок к Конституции.
Миллиардер получил приказ от судьи явиться на судебное заседание в Филадельфии после того, как окружной прокурор подал на него в суд из-за раздачи 1 миллиона долларов избирателям.
Маск проигнорировал судебное заседание в Пенсильвании по делу о раздаче денег избирателям перед выборами.