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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд Пенсильвании разрешил Маску разыгрывать среди избирателей по 1 млн долларов

Суд Пенсильвании разрешил Маску разыгрывать среди избирателей по 1 млн долларов

Киев  •  УНН

00:21 • 1824 просмотра

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Судья в Филадельфии отклонил попытку прокурора заблокировать выплаты Маска по $1 млн в день колеблющимся избирателям. Программа выплат будет действовать до президентских выборов 5 ноября.

В городе Филадельфия, штат Пенсильвания, судья разрешил Илону Маску выплачивать по 1 миллион долларов в день жителям, колеблющимся за какого кандидата голосовать на президентских выборах 5 ноября. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Во время слушания в Филадельфии в понедельник, судья Анджело Фоглиетта отклонила попытку окружного прокурора штата Ларри Краснера заблокировать такие выплаты. Прокурор назвал программу незаконной лотереей с нечетко определенными правилами, что нарушает законы штата о защите прав потребителей.

Агентство утверждает, что такая раздача попадает в серую зону избирательного законодательства. Эксперты-юристы разделились во мнениях относительно того, может ли Маск нарушать федеральное законодательство, запрещая платить людям за регистрацию для участия в выборах.

По сообщениям СМИ, Министерство юстиции США предупредило "Американский коалиционный комитет" о том, что раздача денег может нарушить федеральный закон. Однако федеральные прокуроры не приняли никаких публичных мер.

Напомним

Маск полностью поддержал Трампа в его баллотировании на второй срок в Белом доме. Он пообещал раздавать по 1 миллиону долларов в день до дня выборов 5 ноября избирателям, которые подписали петицию его Коалиционного избирательного штаба в поддержку Первой и Второй поправок к Конституции.

Миллиардер получил приказ от судьи явиться на судебное заседание в Филадельфии после того, как окружной прокурор подал на него в суд из-за раздачи 1 миллиона долларов избирателям.

Маск проигнорировал судебное заседание в Пенсильвании по делу о раздаче денег избирателям перед выборами.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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