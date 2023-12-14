Суд отменил закрытие первого эпизода дела "Роттердам+"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного отменила решение суда первой инстанции о закрытии первого эпизода дела "Роттердам+". Об этом сообщает УНН со ссылкой на суд.

Сообщается, что Апелляционная палата ВАКС 14 декабря рассмотрела апелляционную жалобу стороны обвинения на постановление ВАКС от 9 октября 2023 года о закрытии уголовного производства по признакам уголовного преступления по делу "Роттердам+".

Апелляционная жалоба рассмотрена в рамках дела о возможном злоупотреблении должностными лицами при введении и действии так называемой формулы "Роттердам+" (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины).

"По результатам рассмотрения коллегия судей удовлетворила апелляционную жалобу стороны обвинения, отменила постановление следственного судьи ВАКС в части закрытия уголовного производства и отмены арестов имущества и назначила повторное рассмотрение в суде первой инстанции", - говорится в сообщении.

Дополнение

Высший антикоррупционный суд закрыл первый эпизод в деле "Роттердам+" из-за истечения срока досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении.