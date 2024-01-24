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Суд оставил под заочным арестом Гладковского-младшего под заочным арестом

Суд оставил под заочным арестом Гладковского-младшего под заочным арестом

Киев  •  УНН

24 январь 2024, 13:24  •  16664 просмотра

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Игоря Гладковского, которого подозревают в нанесении государству ущерба на сумму 13 млн грн, оставили под заочным арестом.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила под заочным арестом сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игоря, который подозревается в нанесении ущерба государству на почти 13 млн гривен, передает корреспондент УНН.

"Апелляционную жалобу жалобу защитника подозреваемого Гладковского Игоря Олеговича ... оставить без удовлетворения, постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда от 11 января 2024 года - оставить без изменений", - сообщил судья.

Решение приняла коллегия судей в составе: председательствующая судья Даниила Черненькая, судьи Николай Глотов и Инна Калугина.

Дополнение

В САП также сообщили, что суд поддержал позицию прокурора и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на решение ВАКС от 11 января 2024 года об избрании меры пресечения Гладковскому, который подозревается в злоупотреблениях, нанесших ГК "Укрспецэкспорт" (входит в сферу управления государственного концерна "Укроборонпром") почти 13 млн гривен убытков.

Напомним

В октябре было сообщено о подозрении гендиректору одного из предприятий концерна "Укроборонпром" Павлу Букину и сыну экс-первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорю в организации и совершении злоупотребления служебным положением, что повлекло убытки государству на сумму почти 13 млн гривен.

В течение августа 2016 года - февраля 2017 года они обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ГК "Укрспецэкспорт" и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 гривен. При этом разница между рыночной стоимостью товаров и ценой договора составила 12 947 075,99 гривен.

20 октября ВАКС заочно взял под стражу Гладковского.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Суд залишив під заочним арештом Гладковського-молодшого
Court leaves Gladkovsky Jr. under arrest in absentia
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Суд оставил под заочным арестом Гладковского-младшего под заочным арестом

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