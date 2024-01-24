Суд залишив під заочним арештом Гладковського-молодшого

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під заочним арештом сина колишнього першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігоря, який підозрюється у завданні збитків державі на майже 13 млн гривень, передає кореспондент УНН.

"Апеляційну скаргу скаргу захисника підозрюваного Гладковського Ігоря Олеговича ... залишити без задоволення, ухвалу слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11 січня 2024 року – залишити без змін", - повідомив слідчий суддя.

Рішення ухвалила колегія суддів у складі: головуюча суддя Даниїла Чорненька, судді Микола Глотов і Інна Калугіна.

Доповнення

У САП також повідомили, що суд підтримав позицію прокурора та залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на рішення ВАКС від 11 січня 2024 року про обрання запобіжного заходу Гладковському, який підозрюється у зловживаннях, що завдали ДК "Укрспецекспорт" (що входить до сфери управління державного концерну "Укроборонпром") майже 13 млн гривень збитків.

Нагадаємо

У жовтні було повідомлено про підозру гендиректору одного з підприємств концерну "Укроборонпром" Павлу Букіну та сину експершого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігорю в організації та вчиненні зловживання службовим становищем, що спричинило збитки державі на суму майже 13 млн гривень.

Протягом серпня 2016 року – лютого 2017 року вони забезпечили укладення та виконання необхідних договорів між ДК "Укрспецекспорт" та підконтрольним близькому родичу товариством про закупівлю висотомірів для авіаційної техніки на загальну суму 14 377 249,99 гривень. При цьому різниця між ринковою вартістю товарів та ціною договору склала 12 947 075,99 гривень.

20 жовтня ВАКС заочно взяв під варту Гладковського.