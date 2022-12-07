Суд оштрафовал мэра Чернигова и лишил права занимать должность в течение года

Цитата

“По материалам Государственного бюро расследований Яворовский районный суд Львовской области признал виновным мэра Чернигова Владислава Атрошенко в совершении административного правонарушения – несообщение о наличии реального конфликта интересов (ч. 1 ст. 172-7 КУоАП)”, – говорится в сообщении.

Детали

В частности, суд лишил права чиновника занимать должность городского головы Чернигова в течение 12 месяцев, а также наложил штраф в размере 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Дополнение

15 сентября Национальное агентство по предотвращению коррупции вручило мэру Чернигова административный протокол, касающийся конфликта интересов.

Как стало известно, городской голова Чернигова дал указание своему водителю вывезти заграницу автомобиль, принадлежащий его жене. Это представляло его частный интерес. При этом водителю мэра для этого оформили командировку и выделили из бюджета средства, в том числе и на бензин.