Суд оштрафував мера Чернігова та позбавив права обіймати посаду протягом року

Цитата

“За матеріалами Державного бюро розслідувань Яворівський районний суд Львівської області визнав винним міського голову Чернігова Владислава Атрошенко у вчиненні адміністративного правопорушення – неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів (ч. 1 ст. 172-7 КУпАП)”, – йдеться в повідомленні.

Деталі

Зокрема, суд позбавив права високопосадовця обіймати посаду міського голови Чернігова впродовж 12 місяців, а також наклав штраф у вигляді 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Доповнення

15 вересня Національне агентство з питань запобігання корупції вручило меру Чернігова адміністративний протокол, який стосується конфлікту інтересів.

Як стало відомо, міський голова Чернігова надав вказівку своєму водієві вивезти закордон автомобіль, який належить його дружині. Це становило його приватний інтерес. При цьому водію мера для цього оформили відрядження та виділили з бюджету кошти, у тому числі і на бензин.