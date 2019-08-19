Суд объявил перерыв в заседании по делу владельца одесского отеля "Токио Стар"
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Киевский районный суд Одессы объявил перерыв по избранию меры пресечения владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
“Суд объявил перерыв до 8:45 (20 августа — ред)”, — сообщили в пресс-службе.
Напомним, ранее ходатайство о мере пресечения владельцу гостиницы в Одессе подали в суд. А до этого, владельцу одесского отеля Вадиму Черному прокуратура объявила о подозрении.
Стоит напомнить, что правоохранители задержали Вадима Черного, который является владельцем отеля “Токио Стар”, в котором в результате пожара в ночь на 17 августа погибли девять человек.
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