Суд объявил перерыв в заседании по делу владельца одесского отеля "Токио Стар"

“Суд объявил перерыв до 8:45 (20 августа — ред)”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее ходатайство о мере пресечения владельцу гостиницы в Одессе подали в суд. А до этого, владельцу одесского отеля Вадиму Черному прокуратура объявила о подозрении.

Стоит напомнить, что правоохранители задержали Вадима Черного, который является владельцем отеля “Токио Стар”, в котором в результате пожара в ночь на 17 августа погибли девять человек.

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