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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
08:52 • 55171 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 74036 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124324 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 134687 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124487 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127174 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129506 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153071 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Суд объявил перерыв в заседании по делу владельца одесского отеля "Токио Стар"

Суд объявил перерыв в заседании по делу владельца одесского отеля "Токио Стар"

Киев  •  УНН

 • 11237 просмотра

КИЕВ. 19 августа. УНН. Киевский районный суд Одессы объявил перерыв по избранию меры пресечения владельцу отеля "Токио Стар" Вадиму Черному. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

“Суд объявил перерыв до 8:45 (20 августа — ред)”, — сообщили в пресс-службе.

Напомним, ранее ходатайство о мере пресечения владельцу гостиницы в Одессе подали в суд. А до этого, владельцу одесского отеля Вадиму Черному прокуратура объявила о подозрении.

Стоит напомнить, что правоохранители задержали Вадима Черного, который является владельцем отеля “Токио Стар”, в котором в результате пожара в ночь на 17 августа погибли девять человек.

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