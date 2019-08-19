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Суд оголосив перерву у засіданні щодо справи власника одеського готелю “Токіо Стар”

Суд оголосив перерву у засіданні щодо справи власника одеського готелю “Токіо Стар”

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. Київський районний суд Одеси оголосив перерву стосовно обрання запобіжного заходу власнику готеля “Токіо Стар” Вадиму Чорному. Про це кореспонденту УНН повідомили у пресслужбі прокуратури Одеської області. 

“Суд оголосив перерву до 8:45 (20 серпня — ред)”, — поінформували у прес-службі.

Нагадаємо, раніше клопотання про запобіжний захід власнику готелю в Одесі подали до суду. А до цього, власнику одеського готеля Вадиму Чорному прокуратура оголосила про підозру.

Варто нагадати, що правоохоронці затримали Вадима Чорного, який є власником готеля “Токіо Стар”, в якому внаслідок пожежі в ніч на 17 серпня загинули дев’ять осіб.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежа в одеському готелі: серед загиблих була дитина

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