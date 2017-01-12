Суд объявил перерыв в деле о конфликте в центре Николаева
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Центральный районный суд города Николаева объявил перерыв в деле о совершении хулиганских действий на улице Соборной в Николаеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.
Вчера в Центральном районном суде г. Николаева под председательством судьи Светланы Скрипченко, продолжено судебное разбирательство уголовного производства по обвинению двух местных жителей в совершении хулиганских действий и сопротивлении представителям правоохранительных органов (ч.2 ст.296 и ч.2 ст.342 УК Украины ).
Напомним, происшествие имело место в ночь на 30 августа 2016 года на перекрестке ул. Соборной и Макарова в г. Николаеве и вызвало широкий общественный резонанс. На судебное заседание пришла одна из двух пострадавших, бывшая сотрудница патрульной полиции, которая изложила свою версию событий. После этого суд рассмотрел ходатайство о присоединении к материалам уголовного производства письменных и вещественных доказательств предоставленных стороной обвинения и должен был приступить к их исследованию.
Однако, защитником одного из обвиняемых было заявлено ходатайство о переносе судебного заседания с целью вызова потерпевшего для его участия в заседании в ходе исследования письменных доказательств. Заслушав мнения сторон, суд удовлетворил указанное ходатайство. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 14:30 31.01.2017 года для вызова потерпевших.
Напомним, суд поместил подозреваемых в конфликте в центре Николаева под домашний арест.