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Суд объявил перерыв в деле о конфликте в центре Николаева

Суд объявил перерыв в деле о конфликте в центре Николаева

Киев • УНН

 • 6933 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Центральный районный суд города Николаева объявил перерыв в деле о совершении хулиганских действий на улице Соборной в Николаеве, передает УНН со ссылкой на пресс-службу суда.

Вчера в Центральном районном суде г. Николаева под председательством судьи Светланы Скрипченко, продолжено судебное разбирательство уголовного производства по обвинению двух местных жителей в совершении хулиганских действий и сопротивлении представителям правоохранительных органов (ч.2 ст.296 и ч.2 ст.342 УК Украины ).

Напомним, происшествие имело место в ночь на 30 августа 2016 года на перекрестке ул. Соборной и Макарова в г. Николаеве и вызвало широкий общественный резонанс. На судебное заседание пришла одна из двух пострадавших, бывшая сотрудница патрульной полиции, которая изложила свою версию событий. После этого суд рассмотрел ходатайство о присоединении к материалам уголовного производства письменных и вещественных доказательств предоставленных стороной обвинения и должен был приступить к их исследованию.

Однако, защитником одного из обвиняемых было заявлено ходатайство о переносе судебного заседания с целью вызова потерпевшего для его участия в заседании в ходе исследования письменных доказательств. Заслушав мнения сторон, суд удовлетворил указанное ходатайство. Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв до 14:30 31.01.2017 года для вызова потерпевших.

Напомним, суд поместил подозреваемых в конфликте в центре Николаева под домашний арест.

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