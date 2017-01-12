Суд оголосив перерву у справі щодо конфлікту в центрі Миколаєва
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Центральний районний суд міста Миколаєва оголосив перерву у справі щодо вчинення хуліганських дій на вулиці Соборній у Миколаєві, передає УНН з посиланням на прес-службу суду.
Вчора у Центральному районному суді м. Миколаєва, під головуванням судді Світлани Скрипченко, продовжено судовий розгляд кримінального провадження за обвинуваченням двох місцевих мешканців у вчиненні хуліганських дій та опорі представникам правоохоронних органів (ч.2 ст.296 та ч.2 ст.342 КК України).
Нагадаємо, подія мала місце в ніч на 30 серпня 2016 року на перехресті вул. Соборної та А. Макарова у м. Миколаєві та викликала широкий суспільний резонанс. У судове засідання з’явилась одна з двох потерпілих, колишня співробітниця патрульної поліції, яка виклала свою версію згадуваних подій. Після цього, суд розглянув клопотання про приєднання до матеріалів кримінального провадження письмових та речових доказів наданих стороною обвинувачення та мав приступити до їх дослідження.
Проте, захисником одного з обвинувачених було заявлено клопотання про відкладення судового засідання з метою виклику потерпілого для його участі у засіданні під час дослідження письмових доказів. Заслухавши думки сторін, суд задовольнив зазначене клопотання. Наразі у судовому засіданні оголошено перерву до 14.30 31.01.2017 року для виклику потерпілих.
Нагадаємо, суд помістив підозрюваних у конфлікті в центрі Миколаєва під домашній арешт.