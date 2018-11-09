Суд Одессы назначил к рассмотрению по существу дело мэра Труханова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Малиновский районный суд Одессы назначил на 14 ноября к рассмотрению по существу уголовное производство по обвинению в завладении бюджетными средствами мэром Геннадием Трухановым в сговоре с группой лиц, передает УНН.
"Суд постановил: назначить судебное разбирательство уголовного производства по обвинению Геннадия Труханова, Павла Вугельмана, Алексея Спектора, Владимира Родионова, Василия Шкрабая, Игоря Кравченко, Петра Заводиенка, Галины Богдановой в открытом судебном заседании в Малиновском районном суде города Одессы. Постановление отдельному обжалованию не подлежит... Полный текст постановления суда будет объявлен в 15 часов 14 ноября, и 14-го предлагаем начать судебное заседание после оглашения полного текста в 15:20", - говорится в решении коллегии судей.
Также суд своим постановлением оставил без удовлетворения ряд ходатайств адвокатов обвиняемых. В частности, об отмене ареста средств ООО "Девелопмент Элит" в сумме 92,6 млн грн, изменения меры пресечения с залога на личное обязательство, жалобы на действия детективов НАБУ и прокурора САП, закрытие уголовного производства.
Как сообщал УНН, Малиновский районный суд Одессы назначил на 26 октября подготовительное судебное заседание в деле по обвинению мэра города Геннадия Труханова и других должностных лиц в присвоении средств в особо крупных размерах.
Геннадий Труханов является одним из 8 фигурантов по делу завода "Краян". По данным НАБУ, Одесский городской совет приобрел здание за 185 млн гривен у частной структуры, которая, в свою очередь, на начало 2016 года заплатила за этот комплекс на аукционе 11,5 миллиона гривен.
14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали Труханова и его заместителя.
Одесского городского председателя и его заместителя подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.