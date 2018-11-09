Суд Одеси призначив до розгляду по суті справу мера Труханова

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Малинівський районний суд Одеси призначив на 14 листопада до розгляду по суті кримінальне провадження за обвинуваченням у заволодінні бюджетними коштами мером Геннадієм Трухановим у змові з групою осіб, передає УНН.

“Суд ухвалив: призначити судовий розгляд кримінального провадження по обвинуваченню Геннадія Труханова, Павла Вугельмана, Олексія Спектора, Володимира Родіонова, Василя Шкрабая, Ігоря Кравченка, Петра Заводієнка, Галини Богданової у відкритому судовому засіданні у Малинівському районному суді міста Одеси. Ухвала окремому оскарженню не підлягає... Повний текст ухвали суду буде оголошений о 15 годині 14 листопада, і 14-го пропонуємо розпочати судове засідання після оголошення повного тексту о 15:20”, — йдеться у рішенні колегії суддів.

Також суд своєю ухвалою залишив без задоволення низку клопотань адвокатів обвинувачених. Зокрема, щодо скасування арешту коштів ТОВ “Девелопмент Еліт” в сумі 92,6 млн грн, зміни запобіжного заходу із застави на особисте забов’язання, скарги на дії детективів НАБУ та прокурора САП, закриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, Малинівський районний суд Одеси призначив на 26 жовтня підготовче судове засідання у справі щодо обвинувачення мера міста Геннадія Труханова та інших посадовців у привласненні коштів в особливо великих розмірах.

Геннадій Труханов є одним з 8 фігурантів у справі заводу “Краян”. За даними НАБУ, Одеська міська рада придбала будівлю за 185 мільйонів гривень у приватної структури, яка, у свою чергу, на початку 2016 року заплатила за цей комплекс на аукціоні 11,5 мільйона гривень.

14 лютого в аеропорту “Бориспіль” затримали Труханова та його заступника.

Одеського міського голову та його заступника підозрюють у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 (заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) КК України.

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