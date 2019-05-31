Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 11025 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 32741 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 52944 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 114370 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109319 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136412 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144152 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130008 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130083 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае

Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае

Киев  •  УНН

 • 25492 просмотра

КИЕВ. 31 мая. УНН. Гражданина Украины, капитана круизного судна, 29 мая столкнулось с туристическим катером в центре Будапешта на реке Дунай, задержаны в Венгрии, суд изберет ему меру пресечения. Об этом корреспонденту УНН сообщил заместитель директора Департамента консульской службы - начальник Управления консульского обеспечения МИД Василий Кирилич.

"Капитана задержано, открыто производство, проводятся следственные действия, суд изберет меру пресечения", - сообщил собеседник.

Как сообщал УНН, в Венгрии задержали украинского капитана судна, которое столкнулось на Дунае с катером .

Напомним, на прогулочном катере Hableányka ( "Русалочка") советского производства в момент трагедии находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь из них удалось спасти, последнего пострадавшего вытащили из ледяной воды через полчаса после происшествия.

По официальным данным, семь человек погибли и 21 считаются пропавшими без вести. Их ищут на участке Дуная к югу от центра Будапешта. Скорость воды в Дунае по-прежнему сильна. Об этом говорит тот факт, что одного из погибших нашли в 9 километрах от места трагедии.

Украинец является капитаном речного судна Viking Sygin, которое столкнулся с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту.

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