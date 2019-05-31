Суд изберет меру пресечения украинскому капитану корабля-участника смертельной аварии на Дунае

"Капитана задержано, открыто производство, проводятся следственные действия, суд изберет меру пресечения", - сообщил собеседник.



Как сообщал УНН, в Венгрии задержали украинского капитана судна, которое столкнулось на Дунае с катером .



Напомним, на прогулочном катере Hableányka ( "Русалочка") советского производства в момент трагедии находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа. Семь из них удалось спасти, последнего пострадавшего вытащили из ледяной воды через полчаса после происшествия.

По официальным данным, семь человек погибли и 21 считаются пропавшими без вести. Их ищут на участке Дуная к югу от центра Будапешта. Скорость воды в Дунае по-прежнему сильна. Об этом говорит тот факт, что одного из погибших нашли в 9 километрах от места трагедии.

Украинец является капитаном речного судна Viking Sygin, которое столкнулся с прогулочным судном в венгерской столице Будапеште, в результате чего последний затонул с 35 людьми на борту.