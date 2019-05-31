Суд обере запобіжний захід українському капітану корабля-учасника смертельної аварії на Дунаї

"Капітана затримано, відкрито провадження, тривають слідчі дії, суд обере міру запобіжного заходу", - повідомив співрозмовник.



Як повідомляв УНН, в Угорщині затримали українського капітана судна, яке зіткнулося на Дунаї з катером.



Нагадаємо, на прогулянковому катері Hableányka ("Русалонька") радянського виробництва в момент трагедії знаходилися 33 туриста з Південної Кореї і два члени екіпажу. Сімох з них вдалося врятувати, останнього потерпілого витягли з крижаної води через півгодини після події.

За офіційними даними, семеро людей загинули і 21 вважаються зниклими без вести. Їх шукають на ділянці Дунаю на південь від центру Будапешта. Швидкість води в Дунаї як і раніше сильна. Про це говорить той факт, що одного із загиблих знайшли в 9 кілометрах від місця трагедії.

Українець є капітаном річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту.