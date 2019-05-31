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Суд обере запобіжний захід українському капітану корабля-учасника смертельної аварії на Дунаї

Суд обере запобіжний захід українському капітану корабля-учасника смертельної аварії на Дунаї

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. Громадянина України, капітана круїзного судна, яке 29 травня зіткнулося з туристичним катером в центрі Будапешта на річці Дунай, затримано в Угорщині, суд обере йому міру запобіжного заходу. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.

"Капітана затримано, відкрито провадження, тривають слідчі дії, суд обере міру запобіжного заходу", - повідомив співрозмовник.

Як повідомляв УНН, в Угорщині затримали українського капітана судна, яке зіткнулося на Дунаї з катером

Нагадаємо, на прогулянковому катері Hableányka ("Русалонька") радянського виробництва в момент трагедії знаходилися 33 туриста з Південної Кореї і два члени екіпажу. Сімох з них вдалося врятувати, останнього потерпілого витягли з крижаної води через півгодини після події.

За офіційними даними, семеро людей загинули і 21 вважаються зниклими без вести. Їх шукають на ділянці Дунаю на південь від центру Будапешта. Швидкість води в Дунаї як і раніше сильна. Про це говорить той факт, що одного із загиблих знайшли в 9 кілометрах від місця трагедії.

Українець є капітаном річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту.

Українські Національні Новини

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