Суд обере запобіжний захід українському капітану корабля-учасника смертельної аварії на Дунаї
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Громадянина України, капітана круїзного судна, яке 29 травня зіткнулося з туристичним катером в центрі Будапешта на річці Дунай, затримано в Угорщині, суд обере йому міру запобіжного заходу. Про це кореспонденту УНН повідомив заступник директора Департаменту консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич.
"Капітана затримано, відкрито провадження, тривають слідчі дії, суд обере міру запобіжного заходу", - повідомив співрозмовник.
Як повідомляв УНН, в Угорщині затримали українського капітана судна, яке зіткнулося на Дунаї з катером.
Нагадаємо, на прогулянковому катері Hableányka ("Русалонька") радянського виробництва в момент трагедії знаходилися 33 туриста з Південної Кореї і два члени екіпажу. Сімох з них вдалося врятувати, останнього потерпілого витягли з крижаної води через півгодини після події.
За офіційними даними, семеро людей загинули і 21 вважаються зниклими без вести. Їх шукають на ділянці Дунаю на південь від центру Будапешта. Швидкість води в Дунаї як і раніше сильна. Про це говорить той факт, що одного із загиблих знайшли в 9 кілометрах від місця трагедії.
Українець є капітаном річкового судна Viking Sygin, який зіткнувся з прогулянковим судном в угорській столиці Будапешті, у результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту.