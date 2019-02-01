Суд не отрицал присутствие врача Гриба на следующем заседании
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Суд принял ходатайство стороны защиты политзаключенного Павла Гриба о присутствии врача Василия Притулы на следующем заседании. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил отец Павла Игорь Гриб.
"Суд не отрицал относительно ходатайства стороны защиты о присутствии Василия Притулы на следующем судебном заседании в Ростове-на-Дону в качестве свидетеля защиты", - сообщил отец Павла.
Он добавил, что сторона защиты подала в суд все материалы обследования состояния Павла с медицинским заключением Василия Притулы, украинского профессора, который всю жизнь лечил Павла.
Напомним, суд согласился вызвать "скорую помощь" Грибу.
Отец Павла рассказал, что его сын заявил о плохом самочувствии, однако в очередной раз пришла справка из СИЗО, что он здоров и может присутствовать на судебном заседании.
Однако, Павлу стало настолько плохо, что пришлось вызвать "скорую", которая сделала ему обезболивающий укол.
По словам отца, фельдшер отметил, что Павлу некоторое время надо отдохнуть после укола, но суд продолжил заседание.
Следующее судебное заседание, по предварительной информации, состоится 18 февраля 2019 года.
Как сообщал УНН, Павел Гриб рассказал, как его били.
Как сообщал УНН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что политзаключенный Павел Гриб требует немедленной операции на сердце, состояние его здоровья очень гритическое.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Павел Гриб на грани жизни и смерти, и судить его в таком состоянии, как он находится, - за пределами гуманности и человечности.
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Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.