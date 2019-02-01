Суд погодився викликати "швидку" політв'язню Грибу

У суді Гриб попросив відкласти засідання через погане самопочуття, пише видання. Також він повідомив, що його вивозили обласний клінічний діагностичний центр, де йому рекомендували додатковий огляд фахівцями.

Суддя зачитав довідку з СІЗО, в якій вказано, що стан здоров'я Гриба задовільний і "підстав для надання невідкладної допомоги та звільнення з-під варти немає".

При цьому, адвокат політв'язня оголосила висновок лікаря, який він дав за результатами останніх аналізів. У ньому йдеться про різке прогресуванні захворювання і необхідність операції в спеціалізованому хірургічному закладі Москви чи Берліна.

Як повідомляв УНН, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила про те, що політв'язень Павло Гриб потребує негайної операції на серця, стан його здоров'я надкритичний.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Павло Гриб на межі життя і смерті, і судити його в такому стані, як він знаходиться, - за межами гуманності і людяності.

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Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.