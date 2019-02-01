Суд согласился вызвать "скорую" политзаключенному Грибу
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Суд на сегодняшнем заседании принял решение вызвать украинскому политзаключенному Павлу Грибу "скорую помощь". Об этом передает УНН со ссылкой на Кавказский узел.
В суде Гриб попросил отложить заседание из-за плохого самочувствия, пишет издание. Также он сообщил, что его вывозили областной клинический диагностический центр, где ему рекомендовали дополнительный осмотр специалистами.
Судья зачитал справку из СИЗО, в которой указанно, что состояние здоровья Гриба удовлетворительное и "оснований для оказания неотложной помощи и освобождения из-под стражи не имеется".
При этом, адвокат политзаключенного огласила заключение врача, данное им по результатам последних анализов. В нем говорится о резком прогрессировании заболевания и необходимости операции в специализированном хирургическом учреждении Москвы или Берлина.
Как сообщал УНН, уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что политзаключенный Павел Гриб нуждается в немедленной операции на сердца, состояние его здоровья надкритическое.
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Павел Гриб на грани жизни и смерти, и судить его в таком состоянии, как он находится, - за пределами гуманности и человечности.
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Напомним, ФСБ РФ обвиняет задержанного 20-летнего гражданина Украины Павла Гриба в пособничестве терроризму. По версии следствия РФ, Гриб предложил знакомой девушке из Сочи взорвать бомбу на линейке в российской школе.