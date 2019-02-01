Климкин: судить Гриба в его состоянии за пределами гуманности

"В ожидании кремлевского судилища украинский политзаключенный Павел Гриб на грани жизни и смерти. РФ игнорирует призывы предоставить украинцу надлежащую медицинскую помощь. Судить тяжелобольного Павла в таком состоянии - вне гуманности и человечности. Если в России вообще еще знают, что это такое", - заявил Климкин в Twitter.

При этом он поблагодарил "наших друзей в ЕС/G7 за жесткую позицию с требованием освободить украинских военнопленных моряков, а также последовательное давление на РФ для освобождения и предоставления необходимой медицинской помощи тяжелобольным политзаключенным Павлу Грибу и Эдема Бекирова".

Накануне Украина проинформировала Евросоюз о критическом состоянии политзаключенного Гриба. Евросоюз встревожила новость о состоянии Гриба.

Павел Гриб был похищен сотрудниками ФСБ РФ во время пребывания на территории Беларуси 24 августа 2017 года, куда он поехал встретиться со знакомой. Российские спецслужбы обвиняют его в подготовке теракта в одной из школ города Сочи.