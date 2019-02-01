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Клімкін: судити Гриба у його стані поза межами гуманності

Клімкін: судити Гриба у його стані поза межами гуманності

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. В очікуванні кремлівського судилища український політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті, і судити його у такому стані, як він перебуває, - поза межами гуманності та людяності. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, подякувавши ЄС/G7 за жорстку позицію щодо звільнення утримуваних у РФ українців, передає УНН.

"В очікуванні кремлівського судилища український політв'язень Павло Гриб на межі життя та смерті. РФ ігнорує заклики надати українцю належну медичну допомогу. Судити важкохворого Павла у такому стані - поза межами гуманності та людяності. Якщо в Росії взагалі ще знають, що це таке", - заявив Клімкін у Twitter.

При цьому він подякував "нашим друзям в ЄС/G7 за жорстку позицію з вимогою звільнити українських військовополонених моряків, а також послідовний тиск на РФ для звільнення та надання необхідної медичної допомоги важкохворим політв'язням Павлу Грибу та Едему Бекірову".

Напередодні Україна поінформувала Євросоюз про критичний стан політв’язня ГрибаЄвросоюз стривожила новина про стан Гриба.

Павло Гриб був викрадений співробітниками ФСБ РФ під час перебування на території Білорусі 24 серпня 2017 року, куди він поїхав зустрітися зі знайомою. Російські спецслужби звинувачують його в підготовці теракту в одній зі шкіл міста Сочі.

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