Суд не заперечив присутність лікаря Гриба на наступному засіданні

"Суд не заперечив стосовно клопотання сторони захисту щодо присутності Василя Притули на наступному судовому засіданні в Ростові-на-Дону в якості свідка захисту", - повідомив батько Павла.

Він додав, що сторона захисту подала до суду усі матеріали обстеження стану Павла з медичним висновком Василя Притули, українського професора, яке все життя лікував Павла.

Нагадаємо, суд погодився викликати "швидку допомогу" Грибу.



Батько Павла розповів, що його син заявив про погане самопочуття, проте в черговий раз прийшла довідка з СІЗО, що він здоровий та може бути присутній на судовому засіданні.

Однак, Павлу стало настільки зле, що довелося викликати "швидку", яка зробила йому знеболюючий укол.

За словами батька, фельдшер зазначив, що Павлу деякий час треба відпочити після уколу, але суд продовжив засідання.

Наступне судове засідання, за попередньою інформацією, відбудеться 18 лютого 2019 року.

Як повідомляв УНН, Павло Гриб розказав, як його били.

Як повідомляв УНН, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова повідомила про те, що політв'язень Павло Гриб потребує негайної операції на серця, стан його здоров'я надкритичний.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Павло Гриб на межі життя і смерті, і судити його в такому стані, як він знаходиться, - за межами гуманності і людяності.

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Нагадаємо, ФСБ РФ звинувачує затриманого 20-річного громадянина України Павла Гриба в пособництві тероризму. За версією слідства РФ, Гриб запропонував знайомій дівчині з Сочі підірвати бомбу на лінійці в російській школі.