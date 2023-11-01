Суд не избрал меру пресечения главе НСЗУ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Суд отказал в ходатайстве следователя о мере пресечения главе Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталье Гусак, сообщила сама глава НСЗУ в среду, пишет УНН.
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"Суд отказал в ходатайстве следователя о мере пресечения. Собственно, это тот результат, в котором мы были уверены. Ведь аргументов у следствия по сути не было", - написала Гусак в Телеграм.
Напомним
27 октября главе Национальной службы здоровья Украины сообщили о подозрении из-за оплаты услуг, которые фактически не были предоставлены.