Суд не избрал меру пресечения главе НСЗУ

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"Суд отказал в ходатайстве следователя о мере пресечения. Собственно, это тот результат, в котором мы были уверены. Ведь аргументов у следствия по сути не было", - написала Гусак в Телеграм.

Напомним

27 октября главе Национальной службы здоровья Украины сообщили о подозрении из-за оплаты услуг, которые фактически не были предоставлены.